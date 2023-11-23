CBS News: в США рассматривают взрыв на границе с Канадой как результат аварии, а не теракт

В Белом доме рассматривают произошедший на пограничном мосту через Ниагарский водопад взрыв, как результат ДТП, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник администрации США.

В то же время в Белом доме версию с автоаварией считают предварительной, признавая отсутствие пока всех деталей происшествия, которые еще предстоит установить.

«Высокопоставленный представитель администрации описал инцидент “скорее как ужасная авария”», - говорится в публикации.

Напомним, американское ФБР подтвердило, что на мосту через Ниагарский водопад, который используется в качестве КПП между США и Канадой, прогремел взрыв. В настоящее время переход закрыт до дальнейших указаний. Инцидент, в результате которого погибли двое гражданских, а один пограничник получил ранения, квалифицировано силовиками как теракт.

Ранее сообщалось, что канадский премьер Джастин Трюдо в панике сбежал из здания парламента после взрыва на границе США и Канады.