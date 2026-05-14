Чай из хвои и сухари с брусникой: бойцам СВО собрали вкусные посылки

В Аксарке, районном центре Приуралья, местные предприниматели и жители объединились, чтобы отправить на передовую частицу родного края. В кафе поселка собрали посылки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Главная особенность гостинцев — северный колорит. Как передает интернет-издание «Ямал-Медиа» , бойцам положили сухари с ямальской брусникой и особый «блиндажный чай», который помогает согреться и напоминает о доме.

Поддержка тех, кто находится на передовой, не ограничивается словами. В Аксарке это понимают хорошо. Местные волонтеры, бизнесмены и обычные жители организовали сбор продуктов для бойцов. Место сбора выбрали символичное — городское кафе, где обычно встречаются и общаются земляки.

В этот раз встреча была с конкретной целью. Участники акции подготовили наборы, в которые вложили не просто еду, а настоящий вкус Ямала.

Главная гордость посылок — «блиндажный чай». В его состав вошли сушеная морковь, душистая мята, хвоя и лимонные цукаты. Организаторы акции пояснили: такой напиток не только согревает в полевых условиях, но и служит напоминанием о доме, о ямальских лесах и тундре.

К чаю приготовили сухари. Но не простые, а с ямальской брусникой. Батоны нарезали, добавили северную ягоду и высушили. Получилось сытное и полезное угощение, которое долго хранится и не портится в дороге.

Особое место в каждой посылке заняли записки от жителей Аксарки. Люди писали слова благодарности, поддержки и пожелания скорейшего возвращения домой. Эти треугольники бумаги, по признанию бывалых бойцов, порой значат больше, чем продукты.

Посылки уже собраны и отправлены военнослужащим. Акция в Аксарке показала: даже небольшой поселок может сделать большой вклад в общее дело. А сухари с брусникой и чай из хвои — это не просто провизия, это способ сказать «мы с вами, ждем и верим».

