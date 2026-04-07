Чак-чак, эчпочмаки и черные пельмени: российский канал запустил рубрику о национальной кухне

Телеканал RU.TV запустил специальную рубрику «Привезите мне чак-чак», в которой артисты рассказывают о любимых национальных блюдах народов России, гастрономических впечатлениях из поездок по стране и вкусах, связанных с самыми теплыми воспоминаниями.

Рубрика стала продолжением новой концепции канала, направленной на поддержку и популяризацию национального наследия. В Год единства народов России RU.TV обращается к вопросам культурной идентичности через одну из самых близких и понятных тем — еду. Как и музыка, национальная кухня является частью истории, памяти и традиций, которые объединяют людей вне зависимости от возраста, региона и национальности.

Тульский пряник, адыгейский сыр, сибирские пельмени, эскимосское мороженое и многие другие гастрономические символы России становятся поводом для живого разговора о культуре, семье, путешествиях и личных историях. В центре обсуждения — не только сами блюда, но и воспоминания, которые с ними связаны: вкус детства, семейные застолья, гастрольные поездки, знакомство с регионами и их традициями.

Первыми участниками рубрики стали известные артисты. Певица Алсу в гостях у канала перечислила популярные татарские угощения и отметила, что в список основных ингредиентов входят картофель, мясо и тесто.

«Национальными блюдами в Татарстане стали эчпочмаки, пироги с картошкой, беляши, курник, манты и, конечно, чак-чак. Но я больше всего люблю все-таки эчпочмаки. Когда я приезжаю в Татарстан или в Башкортостан, всегда, куда бы вы ни приехали – будь то гостиница или к кому-то в гости, – есть куриный бульончик с лапшой и эчпочмаки. Это обязательная программа».

Своими гастрономическими впечатлениями также поделились исполнительница Мария Янковская и певец FARGO. Янковская рассказала, что пробовала блюдо северных народов — черные пельмени с олениной. FARGO отметил, что во время поездки в Татарстан остался в восторге от эчпочмаков, а среди самых любимых блюд отдельно выделил осетинские пироги.

Музыканты рок-группы «Парк Горького» признались, что за многочисленные поездки по стране, объездив всю Россию несколько раз, они твердо усвоили: лучшим блюдом остается шашлык, особенно в республиках Закавказья и на Северном Кавказе, где в изобилии можно найти хачапури и другие национальные угощения. Певица Маша Шейх, в свою очередь, сделала акцент на дагестанской кухне, признавшись, что ее впечатлили лепешечки чуду с картофелем в Махачкале. Также она фанат рапанов, которых с нетерпением ждет на морских побережьях, например в Крыму, и, как поклонница разных чаев, обожает травяные сборы из разных регионов.

Продолжением рубрики станет опрос в официальном сообществе канала во ВКонтакте, который пройдет с 10 по 17 апреля. Аудитория сможет проголосовать за понравившееся блюдо из тех, что назвали артисты, а также поделиться собственными предпочтениями.

В год своего 20-летия телеканал RU.TV продолжает расширять тематические границы и создавать проекты, отражающие культурное богатство России. В рубрике «Привезите мне чак-чак» канал говорит со зрителями о том, что объединяет жителей страны: уважении к традициям, интересе к истории разных народов и чувстве принадлежности к большому многонациональному пространству.

Ранее сообщалось, что международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена» пройдет в России в честь годовщины Победы.