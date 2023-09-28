Больше всего кредитов по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье оформили медицинские работники — шестьдесят четыре процента. Об этом свидетельствуют данные банка ДОМ.РФ, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Аналитики проанализировали, представители каких профессий чащей всего в этом году пользовались соципотекой. На втором месте оказались учителя — двадцать два процента. При этом половина из них — молодые педагоги до тридцати пяти лет. На третьем месте — воспитатели дошкольных учреждений — четырнадцать процентов.

Как отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова, в этом году по программе «Социальная ипотека» было вручено 296 свидетельств: 161 — медицинским работникам, 73- педагогам, 57 — молодым ученым и уникальным специалистам, еще пять — тренерам.

«По программе участники получают от региона 50 процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и 50 процентов от стоимости жилья в течение десяти лет ежемесячно в виде компенсации оплаты основного долга по кредиту», — напомнила министр.

Социальная ипотека является важным инструментом поддержки жителей Подмосковья, поскольку заемщик оплачивает только проценты, подчеркнул, в свою очередь, зампред правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года компенсацией аренды жилья в Московской области воспользовались почти десять тысяч медицинских работников.