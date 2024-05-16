Часовню «Живоносный источник» в Можайске восстановят

Часовню «Живоносный источник», расположенную в Можайском городском округе, в ближайшее время отреставрируют . Восстановительные работы будут проводиться по каноническим требованиям православного зодчества. Главным архитектором проекта стал Николай Васнецов, являющийся потомком знаменитого русского художника Виктора Васнецова.

Часовня была возведена в начале 2000-х годов во имя Иконы Пресвятой Богородицы. Ее установили на насыпном холме у небольшого ручейка, истекающего из Старьковского болота – начала Москвы-реки. Официально часовню «Живоносный источник» освятили 24 июня 2004-го года. Это что подтверждается надписью на памятном камне.

Часовня была востребована верующими. Сегодня она также привлекает множество туристов и паломников из разных регионов и стран. Со временем здание начало терять свой первоначальный вид, прилегающая территория нуждается в благоустройстве.

Часовня «Живоносный источник» в настоящее время находится под управлением Можайского гидротехнического узла, который является структурным подразделением компании «Мосводоканал».

Несколько дней назад часовню посетила рабочая группа, в состав которой вошли представители эксплуатирующей организации, подрядчиков, администрации округа и общественные деятели. Автор проекта Николай Васнецов рассказал о планах по проведению реставрационных работ на объекте. Он отметил необходимость сохранить целостность медного купола (главки) часовни, а также замену креста. При этом, по мнению архитектора, все работы должны соответствовать каноническим требованиям православной архитектуры.

Ранее мы сообщали, что жители Можайска в скором времени смогут посещать новый физкультурно-оздоровительный комплекс.