Жители Можайска в скором времени смогут посещать новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в подмосковном Можайске станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что новый комплекс уже готовится к открытию, а рабочие проводят расстановку мебели, пусконаладку инженерных сетей и оборудования.

В стенах нового спортивного центра находятся два универсальных спортивных зала, залы для борьбы, тренажерный зал, медблок, буфет, помещения для судей, инструкторского и тренерского персонала. Ожидается, что в центре будут проходить соревнования регионального и федерального уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что первая смена в лагере «Литвиново» стартует уже в конце мая.