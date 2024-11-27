Часть Херсонской области вслед за Запорожской осталась без света

В Херсонской области в 5:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой—Мелитополь, как сообщил губернатор Владимир Сальдо.

В результате без электроснабжения временно оказались 172 населенных пункта и более 137 тыс. жителей. Через час была частично восстановлена подача электричества, однако 69 населенных пунктов по-прежнему остались без света.

Как отметил Сальдо, в утренние часы электроснабжение было прервано в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. К 6:00 электричество удалось восстановить в Геническом и Новотроицком округах.

На месте происшествия работают специалисты из Таврического филиала ПАО «Россети», и восстановительные работы ведутся в максимально короткие сроки.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении линии электропередачи в своем регионе, что привело к отключению электричества во всей области.

По его словам, работы будут завершены в ближайшее время, и электроснабжение будет полностью восстановлено. Социально важные объекты подключены к резервным источникам питания.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о подготовке региона к жизни без света и газа.