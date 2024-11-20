Губернатор Белгородской области заявил о подготовке региона к жизни без света и газа

В Белгородской области может ухудшиться оперативная ситуация, поэтому в ряде населенных пунктов стали готовиться к жизни без электроэнергии и газа. Об этом на пресс-конференции заявил глава региона Вячеслав Гладков. Видео этого мероприятия появилось в социальной сети «Вконтакте».

По его утверждению, Белгородская область активно готовится к тому, что обстановка в регионе существенно ухудшится. Зима для него может быть очень тяжелой.

«Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям», — указал он.

Гладков сообщил, что уже заготовлены дрова, изготовлены печи-буржуйки, закуплены генераторы электроэнергии. Теперь в области в наличии большое количество инструментов, с помощью которых можно будет быстро отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию в приграничных районах.

Ранее Гладков уже сообщал, что власти начали раздавать в Белгородской области детекторы беспилотников. Ими снабжают силовиков, муниципальные власти и жителей приграничных населенных пунктов. С помощью такого оборудования можно своевременно выявить приближающиеся БПЛА и оповестить об этом людей.