Часть Троицкой линии Московского метрополитена закрыли для интеграции нового участка

На участке между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро с пятницы по воскресенье включительно не будет движения поездов. Это связано с интеграцией нового участка от "ЗИЛ" до "Новаторской" в существующую инфраструктуру метрополитена.

В пресс-службе московского метрополитена предупредили, что на время ограничений пассажиры смогут воспользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ), Сокольнической и Калужско-Рижской ветками метро, а также наземным транспортом по регулярным маршрутам.

Ранее власти Москвы сообщили, что к 2030 году изумрудная линия Московского метрополитена протянется до Троицка. В эксплуатацию введут все 17 станций Троицкой линии. Они также отметили, что самая старая в городе, Сокольническая линия впервые за 35 лет будет продлена в северо-восточном направлении. К ней добавятся две новые станции — «МГСУ» и «Ярославская».