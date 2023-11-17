Части черепа россиянина заменили новыми деталями при помощи 3D-принтера

В Кировской области нейрохирурги смогли заменить части черепа пациента, поврежденные после трепанации, при помощи 3D-принтера. Об этом сообщает РИА Новости .

Год назад в областную больницу 29-летний мужчина. Выяснилось, что накануне у пациента из-за хронического гайморита образовался отек в районе левого глаза. В больнице по месту жительства мужчине очистили пазухи, но его самочувствие стремительно ухудшалось: появилась слабость в конечностях, пропала речь. Уже в областной больнице у пациента обнаружили гнойное воспаление твёрдой мозговой оболочки.

Мужчину отправили на срочную операцию, во время которой провели трепанацию черепа. Операция прошла успешно, но в лобной доле начало появляться еще одно гнойное образование. Пациент снова оказался на операционном столе.

Последний год мужчина восстанавливался после болезни. У него прошла слабость, начала восстанавливаться речь. Уже в октябре 2023 года нейрохирургии областной больницы взялись исправить дефекты черепа, появившиеся после трепанации. Как рассказал нейрохирург Денис Старков, впервые в своей практики медики использовали 3D-принтер, на котором распечатали детали черепа для конкретного пациента. На их основе заранее были созданы титановые пластины. Во время операции титановые детали прикрепили на нужные отсеки черепа мужчины. Пациент уже восстановился и вернулся домой.