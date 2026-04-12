Частица Пасхи для миллионов: зачем в Россию доставляют Благодатный огонь и что он значит для верующих

В Великую Субботу, 11 апреля 2026 года, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме свершилось событие, которого весь православный мир ожидал с особым трепетом, — сошел Благодатный огонь. Уже спустя несколько часов святыню доставили спецбортом в Москву, где ее встретили тысячи верующих. О глубинном значении этого чуда для христиан изданию REGIONS рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Произошло великое событие, которое православные христиане по всему миру ждали весь год. В Храме Гроба Господня в Иерусалиме вновь сошел Благодатный огонь — тот самый огонь, который, по многовековой традиции, является символом Воскресения Христова и чудесным свидетельством нашей веры», — подчеркнул Михаил Иванов.

Собеседник издания отметил, что в этом году церемония проходила в особенно сложных условиях: из-за напряженной обстановки в регионе сам храм оставался закрытым для паломников почти сорок дней, а непосредственно во время богослужения были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Несмотря на все трудности, российская делегация во главе с представителями Фонда Андрея Первозванного вновь успешно выполнила свою многолетнюю миссию, доставив огонь на родину.

Иванов выразил особую признательность Фонду Андрея Первозванного, который уже более двадцати лет берет на себя ответственность за транспортировку святыни в Россию. Сам факт столь оперативной доставки пламени, по его словам, является отдельным чудом.

«Благодатный огонь — это не просто пламя. Это напоминание о том, что Спаситель воскрес, что смерть побеждена и что свет истины сияет даже в самые темные времена. Для миллионов верующих по всей стране получить частицу этого огня в свои дома или в храмы своего города — значит прикоснуться к Пасхальной радости лично», — заявил зампред ВРНС.

В заключение Михаил Иванов пожелал всем православным, чтобы этот святой свет согревал сердца, укреплял веру и служил напоминанием о вечной жизни, дарованной Христом.

Ранее иерей объяснил, как причастие в Светлую ночь меняет восприятие праздника навсегда.