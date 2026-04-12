Пасха не раз в году: иерей объяснил, как причастие в Светлую ночь меняет восприятие праздника навсегда

Клирик Пензенской епархии иерей Виталий Зорин в беседе с изданием «Столица 58» объяснил , почему участие в таинстве Причастия в Пасхальную ночь делает переживание главного христианского праздника по-настоящему глубоким и радостным. Священнослужитель напомнил, что сегодня практически все верующие, предварительно соблюдавшие пост и молитвенное правило, подходят к Чаше в ночь Воскресения Христова, однако так было далеко не всегда.

По словам отца Виталия, в Церкви существовал период, когда существовало мнение, что причащаться на Пасху не следует, поскольку подготовка к таинству, неизбежно сопряженная с покаянием и исповедью, может омрачить светлое торжество и вступить в диссонанс с пасхальной радостью. Священник выразил глубокое удовлетворение тем, что эти времена остались позади. Он подчеркнул, что теперь прихожане приходят в храм не просто наблюдать за ликованием священнослужителей и хора, но и сами становятся непосредственными участниками этого ликования, ощущая, что воскресший Христос живет в них через таинство Евхаристии.

Иерей отметил, что именно соединение со Спасителем в этот великий день кардинально меняет внутреннее восприятие праздника — Пасха начинает переживаться не как единичное календарное событие, а как постоянное и гораздо более радостное состояние души. Тем, кто пока не решается на такой духовный шаг, отец Виталий посоветовал уже сейчас задуматься о подготовке к будущему году: ответственно подойти к соблюдению поста, внимательно отнестись к молитвенному правилу, чтобы в следующий раз встретить торжество в полноте церковного общения.

Священнослужитель также напомнил об особенностях наступившей Светлой седмицы. Это сплошная неделя, в течение которой пост полностью отменяется, однако к самому таинству Причастия верующие по-прежнему должны приступать строго натощак, воздерживаясь от еды и питья с полуночи. Меняется и молитвенное правило: вместо обычных утренних и вечерних молитв читаются Пасхальные часы, а покаянные каноны уступают место Пасхальному канону.

