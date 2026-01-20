Частная жизнь за забором: как 30% площади чужого участка в кадре привели к судебному иску

Суд в Московской области рассмотрел иск о нарушении неприкосновенности частной жизни, связанный с установкой камеры видеонаблюдения. Истица указала, что IP-камера, размещенная соседями на доме, захватывала до 30–40% ее земельного участка, фиксируя передвижения ее семьи и гостей, сообщает РИА Новости.

После предварительного обращения истца и последующей подачи иска ответчики самостоятельно изменили положение камеры, устранив захват чужой территории. Суд, установив факт первоначального нарушения, оставил без удовлетворения требование о переносе камеры, поскольку на момент разбирательства нарушение было прекращено.

При этом суд обязал ответчика возместить истцу судебные издержки, включая расходы на представителя, эксперта и государственную пошлину. В решении отмечено, что сама по себе установка камеры не доказывает факт незаконного распространения данных о частной жизни.

