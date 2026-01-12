Частные объявления по расчистке авто стали хитом сезона в заснеженном Одинцове

После прохождения циклона «Фрэнсис» в Одинцове резко активизировался рынок частных услуг по расчистке автомобилей от снега, пишет REGIONS . На местных интернет-площадках появилось множество объявлений, где помощь по освобождению машины из сугроба оценивается в сумму от одной тысячи рублей. Этот спрос наглядно демонстрирует, как экстремальные погодные условия создают ситуативную экономическую нишу.

С практической точки зрения, обращение к такой услуге имеет несколько очевидных преимуществ для автовладельцев. Во-первых, это экономия времени и физических сил. Самостоятельная уборка плотного снега, особенно после многодневного снегопада, — тяжелая работа, сопряженная с риском для здоровья, в частности, нагрузки на спину и сердечно-сосудистую систему. Во-вторых, профессионалы, занимающиеся этим регулярно, часто действуют быстрее и аккуратнее, минимизируя риск повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля лопатой.

«Если бы я увидела объявление до того, как сама несколько часов откапывала машину, обязательно бы воспользовалась», — рассказала REGIONS жительница города Наталья.

Параллельно с частными предложениями продолжают работать коммунальные службы. В Одинцовском округе задействовано 175 единиц спецтехники, работает ручная уборка, а снег вывозится на снегоплавильные пункты. Однако их усилия в первую очередь сосредоточены на расчистке дорог, тротуаров и общественных пространств. Поэтому помощь в освобождении конкретного припаркованного автомобиля часто ложится на плечи самого владельца или становится задачей для предприимчивых соседей.

Для эффективного решения проблемы жителям рекомендуется действовать по двум направлениям. По вопросам уборки придомовых территорий и дворовых проездов следует обращаться в управляющую организацию или АО «Управление жилищного хозяйства». Если же требуется быстро освободить личный автомобиль, имеет смысл изучить местные доски объявлений или тематические чаты, где можно оперативно найти помощника, оценив стоимость и условия работы.

