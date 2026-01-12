В Балашихе водитель пересел на снегоход в попытке перехитрить зиму: его ждет штраф
Фото: [Горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском округе/Медиасток.рф]
После обильных снегопадов в Балашихе был замечен случай, когда автолюбитель, следуя призыву властей отказаться от личного транспорта, пересек на снегоходе. Однако как узнал REGIONS, такая логичная замена оказалась грубым нарушением Правил дорожного движения, что грозит водителю серьезным штрафом и даже лишением прав.
С декабря 2023 года вступили в силу изменения, упростившие доступ к управлению снегоходом: теперь для этого подходят обычные водительские права категорий «А» или «В». Этот факт мог ввести некоторых автолюбителей в заблуждение относительно разрешенных зон эксплуатации. Как разъяснили в ГУ МВД России по Московской области, нововведение касается только формата удостоверения, но не отменяет главного правила: движение на снегоходе по дорогам общего пользования категорически запрещено.
Снегоходы не предназначены для асфальта: их гусеницы и лыжи могут повредить дорожное покрытие, а сама машина обладает плохой маневренностью и тормозными характеристиками на твердой поверхности, создавая прямую угрозу безопасности как водителя, так и других участников движения.
«Езда по дорогам общего пользования на снегоходе запрещена. Передвигаться на нем можно только по специализированным снегоходным трассам, по замерзшему водоему с прочным льдом, по непаханым полям и земельным участкам, которые не принадлежат физическому или юридическому лицу», — сообщили в подмосковной Госавтоинспекции.
Нарушение этого правила квалифицируется по статье 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке») и влечет наложение штрафа от 500 до 800 рублей. При отягчающих обстоятельствах, например, повторном нарушении или создании аварийной ситуации, водителя могут лишить права управления на срок от одного до трех месяцев. О фактах подобных нарушений граждане могут сообщать в дежурную часть местного отдела ГИБДД.
