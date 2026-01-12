В Балашихе водитель пересел на снегоход в попытке перехитрить зиму: его ждет штраф

После обильных снегопадов в Балашихе был замечен случай, когда автолюбитель, следуя призыву властей отказаться от личного транспорта, пересек на снегоходе. Однако как узнал REGIONS , такая логичная замена оказалась грубым нарушением Правил дорожного движения, что грозит водителю серьезным штрафом и даже лишением прав.

С декабря 2023 года вступили в силу изменения, упростившие доступ к управлению снегоходом: теперь для этого подходят обычные водительские права категорий «А» или «В». Этот факт мог ввести некоторых автолюбителей в заблуждение относительно разрешенных зон эксплуатации. Как разъяснили в ГУ МВД России по Московской области, нововведение касается только формата удостоверения, но не отменяет главного правила: движение на снегоходе по дорогам общего пользования категорически запрещено.

Снегоходы не предназначены для асфальта: их гусеницы и лыжи могут повредить дорожное покрытие, а сама машина обладает плохой маневренностью и тормозными характеристиками на твердой поверхности, создавая прямую угрозу безопасности как водителя, так и других участников движения.

«Езда по дорогам общего пользования на снегоходе запрещена. Передвигаться на нем можно только по специализированным снегоходным трассам, по замерзшему водоему с прочным льдом, по непаханым полям и земельным участкам, которые не принадлежат физическому или юридическому лицу», — сообщили в подмосковной Госавтоинспекции.

Нарушение этого правила квалифицируется по статье 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке») и влечет наложение штрафа от 500 до 800 рублей. При отягчающих обстоятельствах, например, повторном нарушении или создании аварийной ситуации, водителя могут лишить права управления на срок от одного до трех месяцев. О фактах подобных нарушений граждане могут сообщать в дежурную часть местного отдела ГИБДД.

