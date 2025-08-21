Опрос показал, сколько россиян сталкивались с френдзоной

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «VK Знакомства» среди более чем 1200 респондентов из разных уголков России, 64% опрошенных сталкивались с безответной любовью.

Большинство россиян, переживших невзаимные чувства к друзьям, считают этот опыт травмирующим. Лишь 12% смогли добиться взаимности, а 22% —сохранить дружеские отношения. В то же время для 56% опрошенных это привело к прекращению всякого общения.

Нередко подобные ситуации длятся довольно долго: 41% респондентов провели во френдзоне год или больше, 39% — несколько месяцев, и лишь 21% пережили это за короткий срок — несколько недель.

Более половины участников исследования также сообщили, что кто-то из их знакомых питал к ним романтические чувства. При этом треть знала об этом, а для четверти признание стало полной неожиданностью. 64% мужчин заявили, что были бы рады признанию подруги и, вероятнее всего, ответили бы взаимностью.

Среди женщин такую возможность допустили только 24%. Большая часть — 41% — отметили, что пришли бы в замешательство и не знали бы, как реагировать.

Оценивая возможный исход подобных отношений, большинство россиян считают, что френдзона не имеет конца. Почти треть (33%) уверены, что все заканчивается разрывом, 11% полагают, что стороны возвращаются к дружбе, и лишь 15% верят в возможность взаимности и развития настоящих отношений.

