Частые болезни и опоздания: какие тревожные звоночки говорят вам о том, что пора менять работу

Далеко не все могут похвастаться беззаветной любовью к своему делу. Для некоторых поход на работу — целое испытание. Если сама мысль о дне в офисе портит настроение, а рабочие задачи, которые предстоит решить, вызывают лишь скуку и раздражение, то, скорее всего, пришла пора искать новую работу.

Психолог Сергей Костеренко рассказал, что любая трудовая деятельность невечна, и если конкретная работа перестает закрывать значимые потребности, то человек может начать проявлять саботаж.

«Если от рабочей задачи хочется отвлечься, значит, не такая уж она интересная. Еще одним тревожным звонком является нежелание вставать по утрам, возможно, за этим стоит подсознательное нежелание заниматься трудовыми обязанностями», — рассказал Костеренко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один признак, который указывает на то, что работа вас перестала устраивать, — это постоянные опоздания, продолжил эксперт. Вы как будто специально стараетесь оттянуть момент прихода на работу.

«Коллеги, которые сначала казались милыми, вдруг начинают бесить, раздражать по разным мелочам? Возможно, дело не в людях, а в том, что они ассоциируются с тем местом работы, которое перестало вас устраивать, и вы их просто терпите», — добавил психолог.

Когда человек занят делом, которое ему не приносит удовольствия, возникает хроническая усталость. Человек совершенно иначе устает, когда деятельность приносит радость и способствует развитию, пояснил эксперт.

«Еще одним признаком, указывающим, что работа вам не подходит — это частые болезни. Когда человек постоянно предает себя и не слышит свои потребности, организм может поставить ультиматум через болезнь, то есть потребовать сменить работу и перестать так себя мучить», — отметил Костеренко.

Если человек работает лишь с мечтами о зарплате, и сам трудовой процесс его совсем не вдохновляет, то это точно не то место, где стоит проводить значительную часть жизни, уверен психолог.

Прислушайтесь к себе и ответьте себе честно: что вы чувствуете, думая о работе? Если мысли только негативные, то пора искать что-то новое — труд, подходящий вашим талантам и способностям, который будет воодушевлять и вызывать радость, заключил эксперт.

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