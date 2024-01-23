Часы Судного дня не стали переводить

На отметке в 90 секунд до «ядерной полуночи» замерла стрелка часов Судного дня в 2024 году. Об этом вечером вторника, 23 января, сообщает издание РИА Новости .

По данным журналистов, в этом году стрелку часов двигать не стали и оставили ее на той же отметке, что и годом ранее. При этом стрелка часов замерла на отметке в 90 секунд до «ядерной полуночи», а это пока было и остается самым серьезным показателем и отражает большую угрозу для всего мира.

Часы Судного дня показывают мировую напряженность и близость к «ядерной полуночи» во всем мире. В последние несколько лет стрелки лишь двигались вперед, в 2020 году они показывали 100 секунд до полуночи, сейчас 90. Такие цифры лишь призывают глав государств принять необходимые меры для сдерживания накаляющейся обстановки.