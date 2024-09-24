Премьера нового мультсериала «Чебурашка» состоится в 2025 году

В 2025 году состоится премьера нового мультсериала «Чебурашка». Об этом в интервью агентству «Москва» сообщила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

В 2025 году состоится премьера нового мультсериала «Чебурашка». Об этом в интервью агентству «Москва» сообщила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Над подготовкой сериала работают киностудия «Союзмультфильм» совместно со студией Yellow, Black and White.

По словам Осетинской, в 2020 году команда выпустила новогодний короткометражный фильм «Тайна праздника», который очень понравился зрителям. Тогда было принято решение снять полноценный сериал, в котором снова появятся любимые герои Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк.

Сюжет нового сериала не будет похож на тот, что был в фильме про Чебурашку, премьера которого состоялась в 2023 году.

Планируется отснять более 50 серий.

Ранее сообщалось о том, как появился Чебурашка, а также о также о лучших мультфильмах о самом милом герое детства.