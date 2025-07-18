Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушке в ЛНР

Боец из Чечни прокомментировал обвинения в неподобающем поведении по отношению к девушкам на территории ЛНР, опубликовав свою версию событий в телеграм-канале.

Ранее Максим Дивнич, российский боец ММА и участник спецоперации, разместил видеозапись драки в бассейне Луганска, идентифицировав своего оппонента как бойца из «Ахмата».

Алихан Берсаев признал свое присутствие на видео и представил свою точку зрения в специально созданном телеграм-канале, зарегистрированном 18 июля, подчеркивая, что он является «обычным военным», но не упоминая о своей принадлежности к «Ахмату».

Берсаев обвинил Дивнича в стремлении к популярности и попытке посеять рознь между различными религиями России, а также настроить народы друг против друга. Он заявил, что спортсмен исказил факты, смонтировал видео и намеренно спровоцировал конфликт, утверждая, что действия Дивнича были мотивированы его чеченским происхождением и личной неприязнью к чеченцам.

Касательно обвинений в ухаживаниях за замужней женщиной, Берсаев отметил, что прекратил оказывать знаки внимания, как только узнал о ее семейном положении. Он также добавил, что Дивнич оскорбил его, назвав «чуркой».

Ранее сообщалось, что скандальный экс-депутат Баранов заявил о создании альтернативы «Русской общине» для мигрантов и кавказцев.