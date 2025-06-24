Скандальный экс-депутат Баранов заявил о создании альтернативы «Русской общине» для мигрантов и кавказцев

Баранов, запомнившийся погоней за автомобилем сына Рамзана Кадырова, Адама, заявил, что в его объединении будут представлены «и узбеки, и таджики, и чеченцы, дагестанцы, ингуши, армяне, азербайджанцы — все национальности, проживающие в России, а также участники СВО».

Стоит отметить, что в России уже существуют землячества, объединяющие людей по национальному признаку. Кроме того, не так давно появилась «Русская община», регулярно оказывающаяся в центре скандалов.

Напомним, что в 2020 году Баранов вызвал волну иронии среди смолян, явившись на проверку благоустройства двора в малиновом костюме, включая пиджак, брюки и даже туфли. Ранее он привлекал внимание общественности, опубликовав видео со справлявшим нужду коллегой из другого города, а также записав ролик о сложных для России временах на фоне дорогостоящего автомобиля и портрета Владимира Путина.

Ранее появилось новое видео с места конфликта «Русской общины» и чеченских подростков в Москве.