Скандальный экс-депутат Баранов заявил о создании альтернативы «Русской общине» для мигрантов и кавказцев
Экс-депутат Баранов заявил о создании многонациональной общины для мигрантов
Бывший депутат из Смоленска, печально прославившийся скандальными выходками, Максим Баранов поделился планами по созданию в России «многонациональной общины».
Баранов, запомнившийся погоней за автомобилем сына Рамзана Кадырова, Адама, заявил, что в его объединении будут представлены «и узбеки, и таджики, и чеченцы, дагестанцы, ингуши, армяне, азербайджанцы — все национальности, проживающие в России, а также участники СВО».
Стоит отметить, что в России уже существуют землячества, объединяющие людей по национальному признаку. Кроме того, не так давно появилась «Русская община», регулярно оказывающаяся в центре скандалов.
Напомним, что в 2020 году Баранов вызвал волну иронии среди смолян, явившись на проверку благоустройства двора в малиновом костюме, включая пиджак, брюки и даже туфли. Ранее он привлекал внимание общественности, опубликовав видео со справлявшим нужду коллегой из другого города, а также записав ролик о сложных для России временах на фоне дорогостоящего автомобиля и портрета Владимира Путина.
Ранее появилось новое видео с места конфликта «Русской общины» и чеченских подростков в Москве.