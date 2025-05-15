Чехи попытались проникнуть на «Байконур» ради фотографии ракеты

На территории космодрома «Байконур» задержали двоих граждан Чехии, которые попытались незаконно проникнуть в зону испытательного комплекса. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, задержанными оказались 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб. Они предприняли попытку пробраться на территорию «Байконура» с фотографическим оборудованием. Молодые люди объяснили свой поступок тем, что хотели увидеть ракету-носитель «Энергия» и сфотографировать ее.

По информации SHOT, чешские туристы просили, чтобы им показали легендарную ракету, однако вместо этого их отправили в отделение полиции, где составили административные протоколы по ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Мужчинам выписали штрафы в размере 5 тыс. рублей.

Ракета «Энергия» представляет собой советскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, которая была разработана ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С. П. Королева. На момент вступления в эксплуатацию она считалась одной из самых мощных ракет в мире, соперничая с «Сатурном-5» и «Н-1».

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