Чехия опасается роста терроризма в случае развития конфликта на Ближнем Востоке

Глава Чехии Петр Павел подчеркнул, что сейчас непосредственной опасности в росте террористической активности на Западе нет, так как выпускаемые блоком ХАМАС ракеты не долетят до Европы. Однако президент считает, что расслабляться и закрывать глаза на события на Ближнем Востоке нельзя, так как вероятность распространения конфликта на другие государства очень высока. По мнению чешского лидера, если в конфликт окажется втянуто иранское движение «Хезболлах», то конфликт может превратиться из локального в региональный.

Павел уверен, что такое развитие конфликта ощутит весь мир, так как это подорвет экономическую стабильность. Также он уверен, что в случае распространения конфликта на арабские государства активизируются радикальные организации.