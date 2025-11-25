Челябинская школьница проведет полгода в корсете после травмы на уроке физкультуры

В Челябинске разбираются в обстоятельствах тяжелой травмы, которую получила ученица шестого класса на уроке физкультуры. Девочка выполняла кувырки под руководством педагога и сломала три позвонка. Теперь ей предстоит провести полгода в корсете, будучи полностью обездвиженной, передает 74.ru.

ЧП произошло 20 ноября в Образовательном центре №5. По словам матери пострадавшей Евгении, весь класс по заданию учителя выполнял кувырки.

«Моя дочка сделала первый неправильно, после чего учитель заставила делать ее второй кувырок. Она кувыркнулась, стало больно в шее. Она сказала об этом учителю, та посадила ее на лавочку, — описала события того дня Евгения. — У нас, у многих родителей, вообще большие вопросы к этой учительнице, к ее опыту. В школе учителя физкультуры меняются очень часто, она конкретно ведет уроки первый год», — добавила она.

После травмы девочку отвели в медпункт, однако, по версии матери, помощь была организована с опозданием.

«Девочки сказали, что ей плохо, но я ничего не могла понять, — продолжает мама. — Они передали трубку медику, она сказала: "Забирайте своего ребенка и вызывайте скорую". Я в тот момент ехала из Копейска. У дочери уже было затруднено дыхание, поэтому я просила вызывать скорую в школу. Но медик долго со мной ругалась — не хотела вызывать скорую, потом уже подключился классный руководитель, благодаря ей все-таки вызвали», — сказала женщина.

В больнице у школьницы диагностировали компрессионные переломы трех позвонков. Лечение займет не менее шести месяцев, которые девочка проведет лежа.

«Я ей сообщила, что будет полгода лежать, дочь просто в шоковом состоянии и в истерике. Я сама на пределе, ведь я отправила в школу абсолютно здорового ребенка, а теперь он обездвижен на полгода, — делится Евгения. — Кто виноват в этой травме? Я хочу установить истину. Мне сейчас необходимо брать отпуск без содержания для того, чтобы обеспечить ей уход. Так как моя дочь на полгода обездвижена, я теперь привязана к ней. Кто возместит лечение? Страдания от этой болезни? Отсутствие движения, обучения и общения?», — пожаловалась женщина.

В Образовательном центре №5 подтвердили, что проводят внутреннюю проверку.

«По камерам видно, что педагог показывала технологию выполнения кувырков. Девочка сделала первый раз неправильно, учитель попросила переделать. Наверное, ученица сделала снова неверно и травмировалась», — прокомментировали в ОЦ №5.

В медкабинете девочке оказали первую медицинскую помощь, после поставили в известность маму, вызвали скорую. Школа окажет ребенку всестороннюю помощь, добавили там.

Отвечая на вопрос о стаже педагога, в школе сослались на защиту персональных данных. При этом на официальном сайте учебного заведения указано, что на 1 ноября 2025 года педагогический стаж учителя физкультуры составлял 2 месяца и 1 день.

Ранее сообщалось, что группа подростков избила 13-летнюю школьницу в красноярском поселке Березовка.