Челябинские водители стоят в пробке из-за сломавшейся под мостом фуры

Утренний час пик в Челябинске вылился в многочасовой транспортный коллапс на одной из ключевых городских артерий — автодороге Меридиан. Причиной стала серьёзная поломка гружёной фуры, которая встала под мостами по направлению в Ленинский район, заблокировав несколько полос движения, пишет 74.RU .

Пробка растянулась почти на километр — от съезда на парковку у торгово-развлекательного комплекса «Горки» до проблемного участка под мостами. По данным очевидцев, преодоление этого отрезка в заторе отнимает у автомобилистов от 20 до 40 минут. Проблема возникла ранним утром и, по прогнозам, может сохраниться до вечера.

В Госавтоинспекции Челябинска подтвердили информацию о происшествии. По словам представителей ведомства, они в курсе ситуации и предпринимают меры для её разрешения. Во время утреннего часа пик инспекторы лично регулировали движение на проблемном участке.

В ГИБДД также пояснили, что поломка у грузовика серьёзная — утром инспекторам даже пришлось отвозить водителя в магазин автозапчастей. В настоящий момент ремонт продолжается, но точные сроки его завершения неизвестны. В ведомстве не исключили, что сотрудникам ДПС снова придётся выезжать для регулировки потока в вечернее время, чтобы минимизировать последствия затора.

