Челябинские водители возмущены засильем лежачих полицейских на дорогах

Челябинские автомобилисты бьют тревогу: количество искусственных дорожных неровностей, в просторечии именуемых «лежачими полицейскими», на улицах города достигло, по их мнению, абсурдных масштабов, пишет портал 74.ru.

Возмущение вызывают не столько сами препятствия перед пешеходными переходами, сколько их расположение задолго до «зебры» и чрезмерная плотность установки. В часы пик водителям приходится сбрасывать скорость практически до нуля каждые несколько сотен метров, что неминуемо порождает многокилометровые заторы.

Особое недовольство вызывают конкретные участки. На улице 250-летия Челябинска неровности смонтированы буквально через каждые двести метров. На улице Агалакова, на отрезке от Гагарина до Гранитной, их насчитали целых шесть на коротком промежутке.

Жесткие модули на Университетской Набережной, по словам водителей, настолько высоки и неудобны, что их приходится преодолевать практически на скорости пешехода.

В комитете дорожного хозяйства города «лежачие полицейские» защищают. Чиновники объяснили, что новые государственные стандарты по их установке не принимались, а нынешние меры продиктованы исключительно заботой о безопасности.

Неровности монтируются в десяти-пятнадцати метрах от переходов, и расстояние между ними, вопреки мнению водителей, никакими нормативами не регламентируется.

Выбор в пользу жестких пластиковых модулей, а не асфальтовых насыпей, объясняется их всесезонностью. Такие конструкции можно устанавливать круглый год, и они, как утверждают в мэрии, доказали свою высокую эффективность в принудительном снижении скорости.

Главный аргумент дорожников неумолим: сохранение жизни и здоровья людей важнее, чем лишние десять минут, проведенные в пробке.

Ранее сообщалось, что в Челябинске отменили маршрут № 17, который следовал от поселка АМЗ до улицы Профессора Благих на северо-западе города.