В Челябинске отменяется маршрут № 17: жителям поселка АМЗ придется ездить в город с пересадками

С 26 января в Челябинске прекращается обслуживание популярного маршрута № 17, который следовал от поселка АМЗ до улицы Профессора Благих на северо-западе города, сообщила служба организации движения. Перевозчик подал заявление о досрочном прекращении работы на этом направлении.

В качестве альтернативы пассажирам предлагается новый маршрут № 17а «Профессора Благих — Нефтебазовая». Он будет проходить по улицам Бейвеля, Чичерина, Комсомольскому проспекту, 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, Воровского и Блюхера.

На линии будут работать новые автобусы среднего класса, действуют все льготы, а для оплаты принимаются банковские и транспортные карты.

Для жителей поселка АМЗ, которые пользовались отмененным прямым маршрутом, городские власти рекомендуют выезжать в город с пересадками. Первый этап пути можно проделать на автобусах № 5, № 28 или № 51.

Добравшись до остановок «Мебельный поселок» или «Кольцо», необходимо пересесть на новый автобус № 17а, который следует в нужном направлении.

Для минимизации расходов пассажирам советуют использовать транспортную карту, которая позволяет совершать бесплатные пересадки в течение 60 минут, или приобрести безлимитный проездной билет. Эти меры помогут смягчить неудобства, вызванные изменением маршрутной сети.

