Челябинцы сообщили о круглосуточном шуме из-за работ по прокладке путей метротрама

В Челябинске жители частных домов на проспекте Победы оказались в осаде из-за масштабного строительства метротрама. Их жизнь превратилась в борьбу за элементарный проход к собственным домам, который теперь лежит через дыру в заборе, ежедневно заделываемую рабочими, передает портал 74.ru.

В ответ на претензии горожан один из рабочих заявил: «Нельзя здесь ходить, мы тут метро строим». На реплику «А люди тут живут» следует лишь разводящий руками ответ: «Ну… А мы тут при чем?».

Для Анны и ее соседей это не абстрактный вопрос. Их дома, зажатые между улицами Косарева и Краснознаменной, стали эпицентром стройки. Подъезды к ним перекрыты, а путь домой лежит через «горы строительной грязи». Шум от укладки шпал и сварочных работ не стихает даже ночью.

«Бывает и ночью, в четыре часа утра, под землей уже — дум-дум-дум, дум-дум-дум. Мне утром на работу, ребенок в школу встает весь квелый, дома трясутся», — делится сосед Анны Фарит.

Ситуация критическая: машины, включая автомобили экстренных служб, не могут подъехать к домам. Фарит рассказывает, что скорая помощь не смогла до него добраться, и ему пришлось самому, с кислородной маской, доползать до машины. Анна переживает за пожилых родителей: «Если им станет плохо, что я буду делать? А если пожар? Дома-то у нас деревянные».

Власти в ответ на многочисленные жалобы ссылаются на нормы. В Миндортрансе заверили, что временные схемы движения предусматривают подъезды ко всем домам, а перенос трамвайной линии — явление временное. Что же касается расселения, то, как следует из ответов чиновников, обязанности делать это у муниципалитета нет, так как дома находятся в частной собственности. Проблема собственника, признают ли его жилье непригодным, — это только его проблема.

Единственной долгосрочной перспективой для жителей остается генплан Челябинска, в котором реконструкция проспекта Победы с возможным сносом домов запланирована на 2041 год.

«А до 2041 года как жить в таких условиях?» — задается риторическим вопросом Анна.

