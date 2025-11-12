Власти Челябинска добились сноса бара «Солнечный» через суд

На Комсомольском проспекте в Челябинске за два дня, 11 и 12 ноября, был полностью снесен бар «Солнечный», долгие годы работавший без официальных разрешительных документов, передает портал 74.ru.

Как сообщают очевидцы, Легендарный в 90-е — начале 2000-х бар «Солнечный» снесли на Комсомольском проспекте». Заведение было хорошо известно нескольким поколениям горожан, но его правовой статус оставался под вопросом.

В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что по объекту велись судебные разбирательства.

«Администрация города в январе 2025 года обратилась в суд с иском о сносе этой самовольной постройки. В ходе разбирательства была проведена судебная экспертиза. Очередное заседание назначено на 18 ноября. Но собственник, судя по всему, не стал дожидаться судебного решения и добровольно демонтировал объект», — пояснили в городской администрации.

Таким образом, владелец недвижимости самостоятельно пошел на снос, не дожидаясь окончательного вердикта суда и, возможно, принудительных мер со стороны властей.

