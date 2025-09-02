Человеческую жизнь оценили в 5 тыс. рублей и 50 кг колбасы в Ставропольском крае

Жителя Ставропольского края приговорили к 10 годам строгого режима за торговлю людьми. Как установил суд, мужчина входил в преступное сообщество, действовавшее с 2019 года, пишет прокуратура региона в своем телеграм-канале.

Весной 2023-го он обманом завлек жителя села Верхнерусское, пообещав работу и жилье, после чего перевез его в Михайловск. Там злоумышленник заключил сделку и фактически продал человека на животноводческую ферму в Шпаковском округе.

«Впоследствии злоумышленник заключил сделку купли-продажи потерпевшего и передал его в качестве рабочей силы на животноводческую ферму в Шпаковском округе… Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на десять лет с ограничением свободы сроком на один год один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отмечено в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

По данным прокуратуры, «цена» сделки составила всего 5 тысяч рублей и 50 килограммов колбасы. Осужденный признан виновным по статьям о торговле людьми и участии в преступном сообществе. Кроме основного срока, ему назначено ограничение свободы на 1 год и 1 месяц. В отношении организаторов группы уже вынесены приговоры.

