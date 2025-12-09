«Человейники» vs. деревья: депутаты разгромили «бесстратегичный» бюджет Екатеринбурга, но все же его приняли

В Екатеринбургской городской думе разгорелись острые дебаты вокруг проекта бюджета на 2025 год. Несмотря на то что документ был принят в первом чтении, ряд депутатов подвергли его жесткой критике за отсутствие долгосрочного стратегического видения развития города, сообщил портал E1.RU .

Депутат Константин Киселев заявил, что нынешний бюджет является «реактивным» и решает проблемы постфактум, а не предугадывает будущие вызовы. В качестве примера он привел конфликт интересов между точечной застройкой и экологией города.

«Поставлю вопрос так: сколько времени нам нужно, чтобы поставить новую многоэтажку? Два года? А сколько у нас растет дерево? 20–30 лет. Есть разница, очевидно. Мы можем срубить все деревья и построить эти человейники. А дальше что будет? А это очень простой стратегический вопрос», — отметил Киселев.

Его точку зрения эмоционально поддержал коллега Александр Колесников, напрямую обратившись к застройщикам. Он раскритиковал подход, при котором городская среда приносится в жертву уплотнительной застройке.

«В чем-то Костя прав, стратегии я не вижу — очень же простой вопрос. Не хватает социалки, не хватает дорог. Да остановите вы стройку! Надоели уже! Весь город, извиняюсь, засрали своими человейниками. Зачем это делать?» — высказался Колесников.

Несмотря на резкую критику, депутаты все же одобрили финансовый документ. Общий объем бюджета на 2025 год составит 100 млрд руб., что на 9,4 млрд превышает уровень 2024 года. При этом дефицит вырастет до 3,6 млрд. Крупнейшие статьи расходов — транспортная сфера (около 15 млрд руб.) и образование (примерно 5 млрд). Также в бюджете заложены средства на поддержку СМИ (132 млн руб.), культуру и кинематограф (37 млн) и спорт (3,6 млн).

Ранее сообщалось, что чиновники Екатеринбурга сорвали все сроки подключения освещения на новой миллиардной улице.