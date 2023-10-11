«Человек будет запрограммирован»: эзотерик объяснила, в каких случаях лучше не предсказывать будущее

Многие хотят заглянуть в будущее. Но что, если таролог предсказывает страшную болезнь или смерть? Готов ли человек, желающий знать все наперед, услышать такое предсказание? Именно мошенники, уверены эзотерики, стараются напугать клиента, запрограммировать его и подчинить себе, ведь тогда можно бесконечно тянуть с жертвы деньги.

Известный таролог и эзотерик Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как не заболеть, услышав страшное предсказание. По ее словам, настоящий специалист перед началом сеанса спрашивает клиента о том, готов ли тот услышать ответы.

«Таролог обязан озвучить вам всю информацию, за которой вы пришли. Он этой информацией владеет. Если же вы его просите не говорить о страшных вещах, то тогда таролог выставляет определенные границы информации и какие-то трагедийные вещи не озвучивает», — подчеркнула Абравитова.

Бывает такое, продолжила она, что шарлатаны сразу в лоб начинают рассказывать страсти о болезнях и смертях, да еще и с датами. Но на самом деле это неправда: они этого не видят.

«В этом случае мнительный человек будет запрограммирован. Может впасть в стресс и даже заболеть. Если вы человек немного наивный и безоглядно верите, то, естественно, слыша про свою жизнь такие сценарии, вы бессознательно будете в них встраиваться», — пояснила собеседница издания.

Эзотерик посоветовала, навести справки о специалисте, к которому вы собираетесь.

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