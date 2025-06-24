Николай Василенко, российский блогер и предприниматель, известный онлайн под ником Человек — Лавандовый Раф, выразил свое восхищение природными пейзажами Ростова-на-Дону. Своими впечатлениями он поделился в телеграм-канале.

Василенко опубликовал видеоролик, снятый из окна поезда, где запечатлен вид, открывающийся на окраине города. Он признался, что испытывает особую любовь к этому месту. Предприниматель подчеркнул очарование реки, местного заката и окружающей растительности.

«Убегающая вдаль река, красивый закат, камыш, река, лето! Хорошего вечера друзья!» — написал Василенко, делясь своими эмоциями с подписчиками.

Ранее сообщалось, что блогершу Битмаму отправили в колонию за мошенничество с криптой на 2,2 млрд руб.