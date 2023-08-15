«Человек на грани»: выяснилось, как авария и угрозы могут повлиять на психику Лады Дэнс

В начале августа известная российская певица Лада Дэнс попала в автомобильную аварию с участием трех машин. В результате заезду доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Сильно пострадало и лицо певицы. По последним данным, которые озвучил ее директор Сергей Пудовкин, исполнительнице хита «Один лишь раз» потребуется длительная реабилитация.

Однако появился фактор, который этот процесс может затормозить: Лада Дэнс начала получать угрозы убийства от отвергнутого поклонника и многочисленную критику от хейтеров. К ней даже пришлось приставить телохранителя. Как пояснил общественный деятель и психолог Сергей Костеренко, необходимо время, моральные и физические ресурсы, чтобы пережить стресс от случившегося.

«Для поп-певицы внешность — один из ключевых элементов, часть сценического образа. Травмы лица — это серьезный риск для ее профессиональной карьеры. На этом фоне может подняться фоновая тревожность и могут даже возникнуть фобии, например, страх садиться в автомобиль или выезжать на оживленную трассу», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ситуация с угрозами жизни со стороны отвергнутого поклонника значительно усиливает переживаемый певицей стресс, добавил собеседник.

«В моменты, когда рушится будущее, возникает риск смерти как в профессиональном, так и в физическом смысле, человек находится на грани. В такие моменты полезно иметь поддерживающее окружение, которое поможет пережить трудный момент», — уточнил Костеренко.

Психолог добавил, что человеку в такой ситуации важно ощущать заботу, теплоту, слышать слова, которые помогут поверить, что все будет хорошо.

«Если не хватит внутреннего ресурса, и человек окажется в недостатке внешней поддержки, это может привести к нервному срыву, депрессивным состояниям, посттравматическому стрессовому расстройству, выходить из которых будет уже значительно труднее», — подытожил Костеренко.

Ранее мы сообщали, что врачам пришлось сделать повторную операцию на лице Ладе Дэнс.