«Человек против звезды»: подавляющее большинство россиян возмущено решением по квартире Долиной

Результаты независимого опроса показали, что 93,8% россиян считают судебные решения по громкому делу о квартире певицы Ларисы Долиной несправедливыми. Общество массово встало на сторону покупательницы, увидев в истории нарушение базовых принципов. Об этом сообщает РБК.

Исследование общественного мнения россиян демонстрирует редкое единодушие. Опросив 1100 человек по всей России, социологи представили им суть конфликта анонимно, в виде пиктограмм. Без упоминания имени Долиной 94% респондентов твердо заявили: если продавец стал жертвой мошенников, квартира должна остаться у добросовестного покупателя.

Люди возмущены самой логикой, перекладывающей риски и последствия преступления на ничего не подозревающего покупателя. Почти все опрошенные настаивают: если уж суд отнимает жилье, продавец обязан вернуть деньги. В реальном же деле суды оставили покупательницу и без квартиры, и без 112 млн руб., предложив взыскать сумму с осужденных мошенников.

Социологи констатируют — общество расценило эту ситуацию как удар по фундаментальным основам справедливости. Публичность фигуры Долиной лишь обостряет восприятие, создавая впечатление, что система защитила «сильного».

