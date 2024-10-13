Человек сгорел в костре на глазах у петербуржцев

В Санкт-Петербурге на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня», сгорел человек. Об этом от очевидцев стало известно Mash на Мойке.

Жители заметили пожар на улице рядом с районной администрацией и станцией метро «Старая Деревня» в 15.00, 13 октября. В языках пламени разглядели человеческое тело. Неизвестный уже не подавал признаков жизни.

Предварительно, в огне погиб мужчина без определенного места жительства. Однако причина возгорания неизвестна. Компетентные службы узнают, имел ли место самоподжог или это роковая случайность. Не исключено, что бездомный уснул с сигаретой. Эту и другие версии проверят.

Ранее сообщалось, что в Москве посетители бани оказались в огненной ловушке и кричали о помощи из окон.