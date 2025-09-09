Человеку-легенде из подмосковной Электростали исполнилось 99 лет

В подмосковной Электростали 99-летие отпраздновал Николай Иванович Рысев — ветеран Великой Отечественной войны, педагог, поэт и художник, чья жизнь стала настоящим отражением истории страны. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.

Несмотря на почтенный возраст, Рысев остается активным участником городской жизни, недавно станцевав вальс с главой города на праздновании Дня Победы.

Боевой путь Рысева начался летом 1943 года на Волховском фронте, где он получил ранение осколком мины, описанное впоследствии в его стихах. Завершил службу ветеран на Дальнем Востоке, участвуя в войне с Японией. Его военные заслуги отмечены орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». После войны Николай Иванович посвятил себя искусству — окончил графический факультет Московского педагогического института и преподавал в политехническом колледже.

Особую известность получила история его встречи с Никитой Хрущевым в поселке Завидово, где молодой учитель пожаловался генсеку на плохие условия работы. Результатом этого разговора стало строительство новой школы.

«Из "Чайки" выходят Хрущев и Фидель Кастро. Гость отправился в сельпо, а Никита Сергеевич спрашивает: «Что, мужики, как жизнь?» Я ему и говорю: «Школа старая, квартиры нет, зарплата маленькая». Хрущев помолчал, потом похлопал меня по плечу и сказал шоферу: «Запиши, в Завидове нужна новая школа!» — рассказывал Николай Рысев.

Творческое наследие юбиляра включает многочисленные живописные работы, преимущественно пейзажи родного Подмосковья, и поэтические произведения, многие из которых посвящены военной тематике. Его картина с изображением Южного водоема Электростали стала художественным документом эпохи, созданным до появления других городских водоемов. Практический пример Рысева доказывает, что активное творческое долголетие возможно даже после тяжелых военных испытаний — его энергия и ясность памяти вызывают восхищение у современников.

Сегодня Николай Иванович остается одним из десяти проживающих в Электростали ветеранов Великой Отечественной войны, продолжая делиться воспоминаниями и участвовать в патриотических мероприятиях.

