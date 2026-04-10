Чем пахнет в Омске: Роспотребнадзор перечислил ядовитые вещества в воздухе и нашел виновных среди заводов

Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало тревожную статистику качества атмосферного воздуха в регионе. Согласно официальному ответу ведомства на запрос Омского городского Совета, оказавшемуся в распоряжении редакции Om1 Омск, только за 2025 год специалисты зафиксировали 323 пробы с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Антилидером по частоте нарушений стал бензапирен — опасный канцероген, содержание которого оказалось завышенным в 122 пробах. Далее в списке значатся этилбензол (78 случаев), ксилол (36), бензол (33) и сажа (20). Кроме того, превышения выявлялись по оксиду углерода, толуолу, гидроксибензолу, взвешенным веществам, этилацетату, изопропилбензолу, а также по мелкодисперсным частицам PM 2,5 и PM 10. Начало 2026 года также не обнадеживает: на момент подготовки документа лаборатории зарегистрировали еще 48 проб с отклонениями от нормы, из которых 33 вновь пришлись на бензапирен, 12 — на сажу и 3 — на неорганическую пыль с высоким содержанием двуокиси кремния.

В ведомстве пояснили, что перечисленные вещества представляют различную степень угрозы для здоровья. Бензол и бензапирен при длительном воздействии способны провоцировать онкологические заболевания. Мелкодисперсная пыль, сажа и взвешенные частицы глубоко проникают в дыхательные пути. Остальные соединения, характерные для промышленных выбросов и выхлопных газов, раздражают слизистые и ухудшают общее самочувствие.

Для выявления источников загрязнения Роспотребнадзор в 2025 году инициировал 38 контрольных мероприятий, 32 из которых носили плановый характер, а 6 были внеплановыми. В текущем году состоялись уже две проверки. По итогам ревизий нарушения в области производственного контроля качества воздуха выявили на двух предприятиях: АО «ОмЗМ-Металл» привлечено к административной ответственности, а АО «Омскводоканал» получило уведомление о составлении протокола. Любопытно, что при этом на границах санитарно-защитных зон предприятий превышений допустимых концентраций зафиксировано не было.

