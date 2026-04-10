Чемодан с клубникой и трагедия детства: тайны биографии Жириновского раскрыли на выставке

Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева раскрыла малоизвестные факты из биографии основателя партии Владимира Жириновского. Как передает REGIONS , выступая на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в московском «Манеже», она отметила, что значительная часть экспозиции посвящена политику как человеку — его личной трагедии и очень бедному детству.

По словам Воропаевой, мать Жириновского сыграла ключевую роль в его становлении. Именно ей политик был обязан многими жизненными принципами, которые впоследствии пронес через всю карьеру.

Среди экспонатов, раскрывающих личную историю, — старый чемодан с корзиной клубники. Именно с таким багажом будущий лидер ЛДПР впервые приехал в Москву из Алматы. В «Манеже» также выставлены студенческие конспекты 1959 года, русско-турецкий разговорник и печатная машинка, на которой создавали первую программу партии. Особое место заняла агитационная «Буханка» (УАЗ-452) — на этом автомобиле политик ездил по селам с громкоговорителем.

«Но очень важно, что здесь мы на этой выставке рассказываем о Жириновском как о человеке, о его личной трагедии, о его бедном, очень бедном детстве, о его маме, которая сыграла важную роль в его жизни как женщина», — сказала Воропаева.

Напомним, что выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» открылась в «Манеже» к 80-летию со дня рождения основателя партии. В экспозиции представлены более трех тысяч предметов — от редких документов и личных вещей до знаменитого УАЗа. Посетители могут увидеть то, с чего начинался путь политика, и проследить, как формировался его характер. Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, почему пророчества Жириновского оказывались очень точными.