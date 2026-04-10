Многие заявления Владимира Жириновского, сделанные десятки лет назад, сегодня становятся реальностью. Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева раскрыла секрет точности прогнозов основателя партии, выступая на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в московском Манеже. Об этом пишет REGIONS .

По словам Воропаевой, Жириновский первым призывал вернуть Крым в состав России и активно защищал соотечественников в странах СНГ. В свое время такие идеи считались современниками несерьезными или даже абсурдными. Однако время показало обратное.

Секрет «пророчеств» лидера партии, как оказалось, не имеет ничего общего с мистикой. Он заключается в глубоком изучении истории и литературы. Жириновский много читал и детально анализировал ошибки политиков прошлого. На основании этих данных он строил свои прогнозы на будущее. На выставке представлены цитаты политика, которым уже более 30 лет, включая слова о событиях 2022 года.

«И этот талант, талант прогнозирования — это не то, чтобы многими считается как некий такой дар, данный свыше. Это большая работа, большая аналитическая работа», — сообщила Воропаева.

Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», где были озвучены эти детали, открылась в Манеже к 80-летию политика. В экспозиции представлены более трех тысяч предметов: личные вещи, документы, знаменитый УАЗ-452 и старый чемодан, с которым Жириновский приехал в Москву. Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч человек.

