Чемоданы на взлетке: пассажиры сняли брошенный багаж в аэропорту Екатеринбурга

Пассажиры в аэропорту Екатеринбурга стали свидетелями необычной картины — их багаж лежал прямо на взлетной полосе перед вылетом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ночной вылет из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» едва не начался со скандала. Пассажиры одного из рейсов, уже находившиеся на борту, заметили в иллюминаторы шокирующую картину. Несколько чемоданов, принадлежность которых к их рейсу не вызывала сомнений, валялись прямо на бетонке взлетно-посадочной полосы.

Люди успели заснять происходящее на видео, прокомментировав, что теперь им понятно, каким образом в аэропорту могут терять вещи. Инцидент произошел вчера вечером, незадолго до запланированного взлета. Позже к брошенному багажу вышел сотрудник аэропорта, занимающийся погрузкой. Он собрал чемоданы и отправил их к остальному грузу.

Подобные случаи грубого нарушения правил обращения с багажом крайне редки и наносят серьезный удар по репутации воздушной гавани. Пассажиры уже обратились в редакцию программы «Осторожно, новости», требуя провести проверку и наказать виновных. В пресс-службе аэропорта «Кольцово» пока никак не прокомментировали ситуацию, однако инцидент явно потребует внутреннего расследования.

