Чемпион мира по боксу Сергей Акопян отдал свой голос на избирательном участке в Мытищах
Фото: [Роман Яковлев]
Профессиональный боксер Сергей Акопян проголосовал на избирательном участке в микрорайоне Леонидовка в подмосковных Мытищах.
«Голосовать важно всем жителям нашей страны, и я скажу почему. Это не только наше будущее, но и будущее наших детей. Московская область — очень большой регион, я желаю ему развития и процветания. Сегодня я сделал свой выбор и призываю всех граждан, у которых есть законное право голоса, активно проявлять свою позицию», — рассказал Сергей Акопян.
В регионе продолжаются выборы губернатора. Отмечается, что непосредственно в городском округе Мытищи для избирателей открыт сто один участок.
Ранее зампред Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков отметил, что голосование в Подмосковье организовано в строгом соответствии с законодательством.