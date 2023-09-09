Чемпион мира по боксу Сергей Акопян отдал свой голос на избирательном участке в Мытищах

«Голосовать важно всем жителям нашей страны, и я скажу почему. Это не только наше будущее, но и будущее наших детей. Московская область — очень большой регион, я желаю ему развития и процветания. Сегодня я сделал свой выбор и призываю всех граждан, у которых есть законное право голоса, активно проявлять свою позицию», — рассказал Сергей Акопян.