Чемпион Москвы по боксу упал замертво на тренировке, врачи не успели спасти

Павел Котов, трехкратный чемпион Москвы по боксу, неожиданно ушёл из жизни. Это случилось в пятницу вечером во время тренировки. Печальное событие произошло в спортивном комплексе «Крылья советов», расположенном на западе города, как сообщает издание MK.RU.

По информации, полученной от источника, в субботу, 21 марта, в зале для бокса, где тренируется клуб «Здоровая нация», руководимый Котовым, стало плохо 64-летнему спортсмену. Он внезапно потерял сознание, и, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть спортсмена.

«Предполагается, что причиной смерти мог стать сердечный приступ», — передает издание.

Павел Котов — выдающийся спортсмен, мастер спорта СССР по боксу. Он трижды становился чемпионом Москвы, доходил до финала Кубка СССР. Также Павел побеждал и занимал призовые места на всесоюзных и международных соревнованиях.

2 марта на 50-м году ушел из жизни бывший депутат Государственной думы РФ от Дагестана российский борец вольного стиля и чемпион Олимпийских игр Бувайсар Сайтиев.

Как ранее сообщила Baza, Бувайсар Сайтиев мог выпасть из окна. Его нашли 2 марта у собственного дома на улице Минской в Москве в тяжелом состоянии. Вскоре он скончался в больнице.