Черенок правосудия: сибиряк закошмарил соседок пенисом и лопатой

В Кемерове завершилась эпопея, больше похожая на сценарий криминальной драмы, чем на будни многоэтажки. Как пишет VSE42.Ru , к ответственности привлекли мужчину, который долгое время докучал жительницам МКД.

Поводом для внимания полиции стала публикация в социальных сетях, где жильцы жаловались на дебошира. Первый официальный сигнал поступил в сентябре от 36-летней женщины, которую сосед оскорбил. Нарушитель тогда отделался штрафом в 5 тысяч рублей. Однако это его не остановило. Уже через несколько дней мужчина перешел к демонстрации интимных частей тела той же самой соседке, за что получил новый, но уже смехотворный штраф — всего 500 рублей.

Терпение лопнуло в январе, когда ситуация перешла в фазу физического насилия. Мужчина вместе со своей супругой устроил атаку, использовав в качестве орудия лопату. В результате обе потерпевшие получили ушибы и были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Задержанных супругов полицейские привлекли по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил мужчине штраф в 1000 рублей, его жене — 500.

Однако на этом история может не закончиться. Исходя из результатов экспертизы, решается вопрос о возбуждении уже более серьезного дела — по статье «Побои». Она предусматривает куда более суровое наказание: штраф до 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

