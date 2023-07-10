«Через пару лет он про нее и не вспомнил бы»: полицейский напился и зарезал нового парня своей бывшей девушки

В городе Кудрово Ленинградской области полицейский, убивший нового партнера своей бывшей девушки, сам явился с повинной в отдел, где служит, сообщает SHOT.

Как уточняется, уже бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Саяпин тяжело переживал расставание с девушкой, которая, по данным СМИ, начала новый роман, не окончив старых отношений. Такие действия со стороны партнерши глубоко оскорбили полицейского, и во время недельного запоя он решил наказать пару.

Вместе с приятелем он приехал и избил свою любовь и ее молодого человека Илью, которому он еще и нанес несколько ударов ножом, прежде чем вызвать полицию и сбежать. Мужчина скончался от полученных ран. Отношения правоохранителя с девушкой продлились около пяти лет.

«Грубой силой ничего не добьешься. Только оттолкнешь еще дальше. Поймите, есть другие способы. И другие девушки. Жизнь за решеткой не решит проблем»; «Если человек морально сильный и уважает себя, то он не будет тратить время на ту, которая гуляет или не уважает его»; «Через пару лет он про нее бы и не вспомнил, а теперь жизнь себе сломал», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что полицейские получили условный срок по делу о резонансном убийстве студентки в Кемерово.