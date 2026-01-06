Черная дыра-изгой: самый одинокий и массивный объект, который когда-либо видели ученые

Объект, получивший обозначение QSO1 в скоплении Abell 2744, содержит черную дыру массой примерно 50 миллионов масс Солнца. При этом сама галактика практически лишена звездного населения. Возраст системы оценивается в 13 миллиардов лет, сообщает ЮФ.

Проведенное моделирование с применением технологий искусственного интеллекта указывает на возможное происхождение черной дыры в результате флуктуаций плотности материи на ранних этапах существования Вселенной, а не в процессе коллапса массивной звезды. Такие объекты, называемые первичными черными дырами, являются гипотетическими реликтами эпохи сразу после Большого взрыва.

Однако обнаруженная дыра обладает аномально высокой массой для предполагаемого класса первичных объектов, что ставит перед исследователями новые вопросы. Ученым предстоит проверить соответствие характеристик QSO1 существующим теоретическим моделям и, возможно, предложить новые объяснения механизма ее формирования.

