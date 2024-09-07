«Мы потеснимся»: Путин пошутил о съемках кино на территории Кремля

Российский лидер предложил представителям «Москино» помощь в организации съемочного процесса. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Президент России пригласил московских кинематографистов на съемки фильмов с кремлевскими видами, если у них вдруг возникнет такая необходимость:

«Мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся», – пошутил Глава государства.

Также Путин подчеркнул, что средства, затрачиваемые на создание декораций и копий известных мест, можно было бы использовать для ремонта и реставрации самого Кремля.

В субботу, 7 сентября, состоялось открытие кинопарка «Москино», который станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Ожидается, что к 2030 году до 80% российских фильмов будут сниматься на базе инфраструктуры этого парка.

Ранее Илон Маск отреагировал на высказывание Путина о смехе Камалы Харрис.