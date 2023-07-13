Чернила сохнут почти мгновенно: чем интересен умный блокнот Rocketbook Fusion

Уникальный умный блокнот Rocketbook Fusion — находка для любителей постоянно делать пометки в записных книжках и менять их как перчатки, ведь стереть любую надпись с его страниц можно всего за считанные секунды.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» протестировала данный товар и готова поделиться своим мнением о его функционале.

Чернила на страницах, сделанных из специального пластика, засыхают всего за несколько секунд. Писать в блокноте рекомендовано определенной гелевой ручкой Pilot Frixion. Одну такую ручку покупатель получает в наборе к блокноту вместе со специальной фирменной салфеткой.

Умный блокнот имеет возможность переносить все изображенные на страницах данные в цифровые сервисы в виде скана. С помощью специального QR-кода, расположенного внизу каждой странички, через приложение Rocketbook пользователь многоразового блокнота может отправить отсканированный текст практически в любой мессенджер, а также загрузить его в цифровое облако.

О минусах умного блокнота, которые удалось выявить нашей журналисте, читайте здесь.