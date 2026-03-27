При подготовке к Пасхе многие уделяют особое внимание украшению яиц, но не все задумываются, что выбор цвета имеет значение. Специалисты по церковной культуре и народным традициям рассказали, каких оттенков лучше избегать, чтобы не нарушить многовековые обычаи, передает « Бриф24 ».

Традиционная палитра: что символизируют цвета

Пасха — праздник жизни, света и обновления, поэтому в оформлении яиц традиционно используются яркие, теплые тона. Классический красный цвет символизирует жизнь и победу над смертью — это главный и самый древний оттенок пасхального яйца. Допустимы также желтый, золотистый, голубой и зеленый — цвета, олицетворяющие весну, пробуждение природы и духовное возрождение.

Оттенки, которых стоит избегать

Черный цвет в пасхальной традиции не используется. Он ассоциируется с трауром и скорбью, что противоречит радостному смыслу Светлого Христова Воскресения. Серый и темно-коричневый тоже считаются нежелательными — они связаны с землей и повседневностью, тогда как Пасха символизирует духовное возвышение.

Не рекомендуется использовать кислотные и неоновые оттенки. Такие цвета выглядят искусственно и нарушают гармонию праздничного декора, не соответствуя духу торжества.

Почему важны натуральные красители

Эксперты советуют отдавать предпочтение природной гамме, которую дают натуральные красители. Луковая шелуха окрашивает яйца в красный и коричневый, свекла дает розовый оттенок, куркума — желтый. Эти цвета подчеркивают связь праздника с природой и продолжают традиции предков, которые веками использовали именно такие способы.

Что говорит церковь

Строгого церковного запрета на определенные цвета не существует. Однако в православной традиции сложилось устойчивое отношение к символике оттенков. Чтобы сохранить атмосферу праздника, от мрачных и неестественных цветов лучше отказаться. Пасха — это свет и радость, и палитра должна это отражать. При выборе красок важно помнить не только о внешнем виде, но и о смысле, который вкладывается в оформление.

