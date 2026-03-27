Страусиное яйцо на Пасху: священник поддержал нестандартный подход прихожанки из Подмосковья

В преддверии Светлого Христова Воскресения жительница Подмосковья решила оригинально подойти к пасхальной традиции. Вместо привычных куриных яиц женщина собирается принести в храм для освящения страусиное яйцо — продукт, который по размеру и весу сопоставим с двумя десятками обычных, пишет «Чехов Вид».

Чтобы сварить такое яйцо, понадобится около 80 минут. А для украшения нестандартной пасхальной «крашенки» хозяйке придется израсходовать весь запас праздничных наклеек.

Священнослужитель, к которому обратилась прихожанка, инициативу поддержал. Он отметил, что в православии важна не форма подношения, а искренность чувств верующего. По словам священника, если такой необычный выбор помогает человеку с большей радостью встретить главный праздник, то подобный опыт стоит только поощрить.

Кстати, выбор страусиного яйца имеет не только эстетическую, но и практическую сторону. Этот экзотический продукт отличается высоким содержанием полезных минералов и низким уровнем холестерина, что делает его не только красивым, но и полезным угощением.

